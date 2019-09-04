جائزة إيطاليا باقية في مونزا حتى 2024 على الأقل









اسماء السيد - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء أن سباق جائزة إيطاليا الكبرى سيبقى على حلبة مونزا الشهيرة "حتى نهاية العام 2024 على الأقل"، وذلك قبل أيام من السباق الإيطالي لبطولة هذا العام.

وأفاد المنظمون في بيان إن الحلبة "استضافت سباقات جوائز كبرى أكثر من أي مكان (آخر). والآن، جائزة إيطاليا الكبرى ستبقى على الحلبة التاريخية لخمسة مواسم إضافية على الأقل".

واستضافت إيطاليا مرحلة من بطولة العالم منذ انطلاقها عام 1950. وأقيمت كل هذه السباقات على حلبة مونزا، باستثناء جائزة العام 1980 التي أقيمت في إيمولا، بحسب بيان المنظمين.

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وتقام جائزة هذه السنة الأحد المقبل، وستكون المرحلة الرابعة عشرة من بطولة 2019، وستأتي بعد أسبوع من تحقيق فريق فيراري فوزه الأول هذا الموسم، وذلك بحلول سائقه شارل لوكلير من موناكو في صدارة المرحلة الثالثة عشرة على حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

وتحظى حلبة مونزا المعروفة بأنها من الحلبات السريعة، بمكانة مميزة في بطولة العالم، لاسيما وأنها تشتهر في كل سباق بالمد الأحمر في المدرجات نظرا للإقبال الكبير لمشجعي فريق فيراري على الحضور.

وبحسب المنظمين، شهدت الحلبة حسم لقب بطولة العالم 12 مرة، آخرها عام 1979 حين توّج الجنوب إفريقي جودي شكتر على متن فيراري.