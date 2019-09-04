بنسيتش تبلغ أول نصف نهائي في بطولات الغراند سلام









اسماء السيد - بلغت السويسرية بيليندا بنسيتش الدور نصف النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6، 6-3 في ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأربعاء.

وتلتقي بنسيتش المصنفة 13 في فلاشينغ ميدوز، والتي أقصت المصنفة أولى وحاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا في ثمن نهائي آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم، مع الكندية بيانكا أندرييسكو أو البلجيكية إيليز مرتنز في المربع الذهبي.

وقالت ابنة الـ22 عامًا بعد اللقاء "لقد حلمت بهذه (اللحظة) منذ طفولتي وها أنا هنا الآن. أستمتع بالفوز لا سيما في ملعب كبير كهذا".

وكانت السويسرية قد تراجعت الى المركز 328 في تصنيف اللاعبات المحترفات بعد تعرضها لاصابات عدة وخضوعها عام 2017 لعملية جراحية في المعصم الأيسر.

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واستهلت بنسيتش عام 2019 في المركز 55 وبدأت صعود سلم الترتيب وصولا الى المركز 12 حاليا، لا سيما بعد تحقيقها لقبها الثالث في مسيرتها الاحترافية في دورة دبي في شباط/فبراير الفائت. وبهذا الفوز، ضمنت بنسيتش العودة ضمن العشر الأوليات في تصنيف اللاعبات المحترفات للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2016.

وقالت "الأوقات الصعبة ساعدتني على رؤية كرة المضرب بطريقة مختلفة وذلك عندما لا نتمكن من اللعب بشكل دائم. لقد تغيرت نظرتي وأنا أستمتع بكرة المضرب كثيرًا حاليًا".

وباتت السويسرية تتقدم على صديقتها فيكيتش التي أقصتها من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية في وقت سابق هذا العام، بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في المواجهات المباشرة بينهما.

وأكدت "نحن لاعبتان محترفتان، نعرف كيف نكون صديقتين خارج الملعب ونتنافس داخله، أنا متأكدة أننا لا نزال صديقتين خارج المنافسات".