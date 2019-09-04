جان يتهم ساري بـ "عدم الصدق" بعد استبعاده عن دوري الأبطال









اسماء السيد - اتهم لاعب الوسط الدولي الالماني إيمري جان مدربه في يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في الاعوام الثمانية الماضية ماوريتسيو ساري بعدم "الصدق" على خلفية عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن جان، البالغ 25 عاما، والذي التحق هذا الاسبوع بصفوف المنتخب الالماني لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020، ضمن قائمة 22 لاعبا مخولين خوض المسابقة القارية العريقة والتي نشرها يوفنتوس مساء الثلاثاء.

وقال جان من هامبورغ على هامش تمارين منتخب بلاده الذي يواجه نظيره الهولندي الجمعة أن ساري "لم يكن صادقا".

Advertisements

وتابع "أنا غاضب وساخط، لا أفهم، انه أمر صادم للغاية بالنسبة لي لانني وُعدت بأمور أخرى في الاسابيع الاخيرة".

ووعد بأن "يستخرج العبر من هذا القرار"، حتى لو انه ما زال امام بطل إيطاليا إمكانية تعديل القائمة هذا الشتاء وضمه الى الفريق، مضيفا في اشارة إلى إمكانية مغادرته صفوف "السيدة العجوز": "أريد وسألعب في دوري الابطال".

وبحسب لاعب ليفربول الانكليزي السابق والذي انضم الى يوفنتوس في حزيران/ يونيو 2018، فقد اعلمه ساري بقراره مساء الثلاثاء عبر الهاتف، وختم قائلا "استمرت المكالمة الهاتفية لأقل من دقيقة. لم يعطني أي سبب مقنع لغيابي عن القائمة".