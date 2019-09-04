الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لن تستأنف قرار تبرئة كولمان









اسماء السيد - أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الأربعاء أنها لن تستأنف قرار الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات بتبرئة العداء كريستيان كولمان من تهمة خرق قوانين المنشطات في وقت كان يواجه فيه خطر الإيقاف لمدة عامين بسبب عدم تحديد مكانه ثلاث مرات في سنة لمراقبي المنشطات.

وقالت الوكالة الدولية في بيان "لن نستأنف في هذه الحالة".

ووحدها وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى لا تزال تملك إمكانية الطعن في قرار الوكالة الأميركية.

وكان كولمان (23 عاما)، أسرع رجل في العالم في سباق 100 م هذه السنة والمرشح بقوة لنيل اللقب العالمي في الدوحة، يواجه خطر الإيقاف لمدة عامين بعدما فشل في تحديد موقعه قبل ثلاثة فحوص منفصلة في الأشهر الـ12 الأخيرة.

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واستفاد كولمان الذي نفى مؤخرا التهم الموجهة إليه وكان من المقرر أن يتم الاستماع إليه الأربعاء، من خطأ ارتكبته الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات في تسجيل الاختبارات الثلاثة غير المتوقعة التي يفترض أن كولمان لم يحدد مكان تواجده قبلها.

وكانت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أكدت الإثنين في بيان لها أنها بعدما تلقت توجيهات من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حول كيفية حساب فترة الـ12 شهرا، قررت سحب قضيتها.

وكانت الوكالة الأميركية أوضحت في البداية أن النجم الجديد في سباقات السرعة العالمية انتهك قواعد تحديد الموقع في 6 حزيران/يونيو 2018 و16 كانون الثاني/يناير 2019 و26 نيسان/أبريل 2019، بسبب غيابه عن دعوة مراقب في هذه التواريخ.

وبعد التحقق، لاحظت الوكالة الأميركية أن الفحص الأول الذي غاب عنه كولمان كان مؤرخًا في الأول من نيسان/أبريل 2018 وليس في 6 حزيران/يونيو 2018، وبالتالي فإنه غاب عن فحصين في عام واحد وليس ثلاثة فسحبت اتهامها للعداء الأمريكي بفشل تحديد مكانه ثلاث مرات في عام واحد وبالتالي تمت تبرئته وبات بإمكانه المشاركة في مونديال الدوحة المقرر من 27 ايلول/سبتمبر الحالي إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.