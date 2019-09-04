اتحاد الكرة يوضح مصير الملعب المستضيف لنهائي الكأس وعدد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يزال في انتظار الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز يوم الاحد المقبل، في المباراة النهائية.

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كما أوضح الاتحاد في بيان أصدره المركز الإعلامي، أنه في انتظار الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيري للمباراة.

وكان شريف مسعد مدير ستاد الأسكندرية، أكد أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة أبلغته باستضافة الملعب للمباراة النهائية في مسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، فيما أكد مصدر بنادي بيراميدز لـ"يلا كورة"، تلقيه إخطارا يُفيد بإقامة المباراة النهائية على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتسعى الشركة الراعية لإقامة المباراة على ستاد الإسكندرية من أجل امتلاء المدرجات بالعدد المسموح من خلال الأمن.