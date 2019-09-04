مصدر: الزمالك يستعد لحل أزمة سيسيه لتجنب الاستبعاد من دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إنهم تلقوا تحذيرات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف"، بشأن سحب رخصة النادي واستبعاده من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

المصدر المسؤول ذاته بالاتحاد الأفريقي، أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن "كاف" أرسل خطابًا بتاريخ ٢٨ أغسطس يخاطب فيه الزمالك بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة على النادي للاعبه السابق عبد الله سيسيه بحكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بقيمة ١٦٠ ألف دولار أمريكي في موعد غايته يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

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و أوضح المصدر أن الخطاب تضمن أنه في حال عدم إرسال ما يفيد بتسوية هذه المديونية في ٣٠ سبتمبر ستعقد لجنة الانضباط بالكاف جلسة رسمية وستضطر آسفة لاتخاذ قرارات من بينها سحب رخصة النادي وبالتالي حرمانه من استكمال دوري الأبطال.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن مسؤولي الزمالك يعملون على حل الأمر تجنبًا للاستبعاد.

يُذكر أن الزمالك قد تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالي، ليستعيد لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالي.