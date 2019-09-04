ميتشو يجيب.. لماذا رفض إغراءات الأهلي من أجل الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، بأنه تولى تدريب الفريق بناء على طلب من الجماهير ولاعبي الفريق، قائلًا أنه رفض أموال أكبر من الأهلي احترامًا لناديه الحالي.

وقال ميتشو في تصريحاته لصحيفة "سويتان" الجنوب إفريقية: "الزمالك أراد التعاقد معي في 2017 لكن أورلاندو بيراتس استطاع أن يحصل على خدماتي."

وتابع: "في يوم الجمعة، عندما رحلت عن أورلاندو كانت ليلة لا تصدق في حياتي، حيث أنني بعد مطالب من لاعبي الزمالك وجماهيره، تم اقناعي بتولى أصعب مهمة تدريبية في كرة القدم الأفريقية."

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وأضاف: "لقد حاول الأهلي المنافس التقليدي للزمالك اقناعي بتدريب الفريق بتقديم عرض مالي أكبر، لكني مشاعري لم تسمح لي بالتخلي عن الزمالك والجميع هنا يعرف هذا، ويحترم الولاء الذي أظهرته لفريقي الحالي."

وتولى ميتشو تدريب الزمالك بعد رحيل المدير الفني المصري خالد جلال الذي تولى الفريق لفترة قصيرة شهدت خسارة الدوري الممتاز، لصالح الأهلي.

استطاع ميتشو في المباريات الأولى من مشواره مع الزمالك أن يتأهل لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بجانب بلوغ نهائي الكأس الذي سيلعبه الأحد المقبل.