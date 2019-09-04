مران الزمالك.. انتظام شيكابالا.. وتعليمات فنية من ميتشو.. وجلسة مع طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقب اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمباراتهم أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم بملعب النادي.

وأحضر المدرب سبورة؛ حيث شرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين.

وأكد المدرب على الجميع بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة .

وعلى هامش المران أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية خاصه بجمانيزيوم النادي

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وفقا لبرنامج معين وضعه الجهاز الفني للاعب لتجهيزه والوصول به لأعلى فورمة.

وكان حازم إمام خرج من قائمة الفريق في المباراة السابقة امام الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس.

وعقد أيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق جلسة مع طارق حامد؛ حيث تحدث مع اللاعب في بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة القادمة .

وفي سياق متصل أدى طارق حامد تأهيلية خاصة على هامش المران بالركض الخفيف بطول الملعب وذلك ضمن برنامج تم وضعه للاعب من قبل الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة .

وانتظم محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي وذلك استعدادا لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل .

جاء ذلك عقب خوض اللاعب أمس لبرنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق .