مصدر: اتحاد الكرة أخطر بيراميدز بنقل نهائي الكأس إلى برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز بإقامة نهائي كأس مصر يوم 8 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب في الإسكندرية بدلاً من ملعب الإسكندرية.

وأشار مصدر لـ"يلا كورة" أن بيراميدز استقبل خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بنقل المباراة النهائية التي كان مقرراً لها أن يستضيفها استاد الإسكندرية.

وتم إبلاغ بيراميدز بأن المباراة سيحضرها 10 آلاف مشجع، وسيتم تخصيص جزء من التذاكر لنادي بيراميدز من أجل جماهيره لتكون المقاعد مناصفة بين الناديين.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر تحت قيادة مدربه ديسابر للمرة الأولى في تاريخه، ليبحث عن أول لقب في تاريخه أمام الزمالك حامل لقب الكأس.