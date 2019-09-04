الزمالك يُحقق مع النقاز بعد أزمة التسريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خضع التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لنادي الزمالك، للتحقيق بسبب أزمة "التسريب" الأخيرة والتي تسببت في اثارة الجدل بوسائل الإعلام.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت رغبة النقاز في الرحيل عن الزمالك على طريقة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.

وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك، ونفى رغبة اللاعب في الرحيل، وأعلن اللاعب من خلال برنامج "الزمالك اليوم" ارتياحه في نادي الزمالك.

وصرح مصدر مسؤول بنادي الزمالك لـ"الخليج 365" "تم التحقيق مع حمدي النقاز بسبب التصريحات التي صدرت منه تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف المستحقات".

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وواصل "أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة عقد جلسة للاستماع لأقوال اللاعب في الواقعة خاصة بعدما تم تسريب تسجيلات للاعب وزوجته في الفترة الماضية".

واستمر "النقاز في الجلسة أكد أنه كان يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة، ومن الطبيعي أن يكون هناك انتظام في صرف المستحقات كونه لاعبا في الزمالك".

واختتم "من المنتظر أن يقوم مرتضى منصور رئيس الزمالك بفرض عقوبة مالية على اللاعب".

الجدير بالذكر، أن مرتضى منصور، حذر جميع لاعبيه من نشر أخبار كاذبة من خلال اصدقائهم في وسائل الإعلام من أجل ضرب استقرار الفريق.