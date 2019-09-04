بالصدفة خلال الإجازة.. صلاح يلتقي بمسؤول برشلونة في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
التقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بمدير نادي برشلونة الإسباني إريك أبيدال، خلال الإجازة التي يقضيها كل منهما في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
ونشرت "حياة أبيدال" زوجة مدير نادي برشلونة، صورة لها مع صلاح أثناء التواجد في دبي، وذلك خلال الإجازة التي حصل عليها لاعب برشلونة السابق بعد ختام موسم الانتقالات الصيفية.
ولم ينجح برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية في إبرام أهم صفقة للفريق وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.
ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته أشارت إليه، وعلقت على الصورة قائلة: "بالطبع أنا جزائرية، وبالطبع أقدر رياض محرز، لكن في هذه الصورة أخ آخر".
وتوجه محمد صلاح إلى دبي خلال فترة التوقف الدولي الجارية لعدم وجود مباريات دولية لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.
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