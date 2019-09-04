رسميا.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

تسلم اتحاد الكرة المصري خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يؤكد خلاله الأخير، أن الزمالك لديه مهلة مدتها ٢٦ يوم فقط، لإنهاء أزمة مستحقات لاعبيه السابقين وإلا سيتم توقيع عقوبات على النادي الأبيض.

وشدد “كاف” في خطابه على أن المهلة المحددة ستنتهي يوم ٣٠ سبتمبر الجاري، لتسديد مستحقات لاعبي الزمالك السابقين، وإلا سيتم استبعاد فريق الكرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك قرار، بتحويل الأمر للجنة الانضباط وسحب رخصة الأندية المحترفة من الزمالك، حال عدم التزام الأخير بسداد المستحقات، وهو ما سيترتب عليه استبعاده من بطولة إفريقيا.