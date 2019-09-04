نادي المقاولون يشكر السفير المصري بكرواتيا

وجه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، الشكر للسفير المصري بكرواتيا، علي عمر سري، علي الدعم والحفاوة الكبيرة من جانب السفارة لبعثة الفريق خلال معسكرهم الحالي استعدادا للموسم الجديد.

وأكد عادل فتحي، أن السفير قدم دعوة للبعثة علي الغذاء غدا الخميس، إلا أن ارتباطات البعثة وبرنامج العودة للقاهرة حال دون تلبية الدعوة مشددا علي تقديم الاعتذار للسفير علي الدعوة الكريمة.

وأشار المشرف العام علي الكرة بالمقاولون، ورئيس البعثة في كرواتيا، أن المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، هو الداعم الأول لمسيرة الكرة

بالنادي، وسبب نجاح إقامة المعسكر الخارجي، مؤكدا انه دائم التواصل مع البعثة، حيث حرص علي تهنئتهم بعد التعادل مع لوكومتيف زغرب الكرواتي أحد الفرق الكبري بالدوري الكرواتي والذي شارك في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأضاف المهندس محمد عادل فتحي، أن المعسكر ناجح وأن اللاعبين والجهاز الفني، نجحوا بامتياز خلال مباريات الفريق والاستعداد للموسم، وأن أداء اللاعبين اتسم بالرجولة والندية وهو ما ظهر واضحا في مباراة بطل كرواتيا.

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وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، في الودية الثالثة والأخيرة، اليوم الأربعاء، مع نظيره لوكوموتيف زغرب الكرواتي، بدون اهداف خلال المعسكر الخارجي بكرواتيا قبل العودة للقاهرة.

وحضر اللقاء السفير المصري في كرواتيا، علي عمر سري، والذي حرص علي التواصل مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة نادي المقاولون ومتابعة البعثة منذ قدومها الاربعاء الماضي للاطمئنان عليهم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقق فوزا كبيرا على أرجيتزا السلوفيني بأربعة أهداف دون رد، أحرزها محمد سالم هدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلي في الودية الثانية للفريق خلال المعسكر.

وخاض الذئاب الودية الأولى في المعسكر السبت الماضي أمام القادسية الكويتي وانتهت بالتعادل السلبي.