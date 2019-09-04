الصيد يستضيف العازف العالمي كريم جوهر 26 سبتمبر

يستضيف نادى الصيد يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري عازف البيانو الفنان كريم جوهر. الفنان كريم جوهر. وسوف يقدم كريم جوهر أجمل المقطوعات والأغاني الشرقية على البيانو. وسيقدم حفلته بالدور الأرضي بالقاعة الكبيرة والدعوة مفتوحة للأعضاء العاملين بالنادى.

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