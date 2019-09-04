شاهد.. محمد النني يظهر في تدريبات بشكتاش التركي لأول مرة

ظهر الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي السابق، والمنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، في تدريبات فريقه الجديد، عقب انضمامه رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشهد مران بشكتاش التركي اليوم الأربعاء، الظهور الأول للاعب منتخبنا الوطني محمد النني الذي غادر الدوري الإنجليزي إلى الدوري التركي بعد أن خرج من حسابات المدرب الإسباني أوناي

إيمري المدير الفني لفريق آرسنال.

ونشر الموقع الرسمي للنادي التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعض الصور له من المران بمشاركة محمد النني، معلقًا عليها قائلًا: "وافدنا الجديد محمد النني.. أول مران له مع فريقنا".