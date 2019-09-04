طلائع الجيش يهزم أسوان وديًا

حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم

عل ملعب المصانع الحربية.

سجل هدفي طلائع الجيش حسام باولو وأحمد دواود.

وكان طلائع الجيش أقام عدد من معسكرات الاستعداد للموسم الجديد، خاض خلالهم عدد من الوديات حيث واجه خورفكان الإماراتي والأنصار السعودي والاتحاد السكندري، وظفار العماني.