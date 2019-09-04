تعادل النصر والقناة وديًا

تعادل فريق النصر مع القناة بهدفين لكل منهما في إطار الاستعداد لدوري القسم الثاني. أحرز هدفي النصر إبراهيم با فاي ومحمود سيد بينما سجل هدفي القناة محمد خليفة ولالا. محمد خليفة ولالا. ويواجه النصر حرس الحدود غدًا الخميس في اطار نفس الاستعدادات لخوض دوري القسم الثاني.

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