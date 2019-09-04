أقترب وائل علي مهاجم فريق بلدية المحلة، من الرحيل عن صفوف فريقه قبل انطلاقالموسم الجديد بدوري الممتاز "ب".
وكان نادي البلدية قد نجحفي اللاعب مهاجم الجونة لتدعيم خط هجومه إلا أن حدث مع مدرب الفريق كرم جابر والذي طلب الاستغناء عن اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم بلدية المحلة يقترب من الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.