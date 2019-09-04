مهاجم بلدية المحلة يقترب من الرحيل

أقترب وائل علي مهاجم فريق بلدية المحلة، من الرحيل عن صفوف فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري الممتاز "ب". الموسم الجديد بدوري الممتاز "ب". وكان نادي البلدية قد نجح في اللاعب مهاجم الجونة لتدعيم خط هجومه إلا أن حدث مع مدرب الفريق كرم جابر والذي طلب الاستغناء عن اللاعب. في اللاعب مهاجم الجونة لتدعيم خط هجومه إلا أن حدث مع مدرب الفريق كرم جابر والذي طلب الاستغناء عن اللاعب.

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