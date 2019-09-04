الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب يد الأهلي

أتم مسئولو الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع محمد جمال لاعب فريق الأهلى لكرة اليد خلال فترة الانتقالات الحارية. ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتدعيم كافة الفرق بلاعبين على مستوى عالٍ من أجل تحقيق النتائج المنتظرة. من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للنادي الإسماعيلى، مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرته في ظل مكانة الفريق وتاريخه العريق في كل اللعبات.

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