بني سويف يحسم ملعب إقامة مبارياته بدوري القسم الثاني

حسم نادي بني سويف ملعب المباريات الذي سيلعب عليه مباريات الفريق الأول خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب". الممتاز "ب". ووافقت إدارة النادي على اختيار استاد بني سويف الرياضي لاستضافة مباريات الفريق نظرا لجاهزية الملعب حيث أنه من أفضل الملاعب بالصعيد. مباريات الفريق نظرا لجاهزية الملعب حيث أنه من أفضل الملاعب بالصعيد. ونجح نادى بني سويف في الحصول على الموافقات الأمنية من مديرية أمن بني سويف.

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