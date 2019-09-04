بني سويف يحسم ملعب إقامة مبارياته بدوري القسم الثاني

حسم نادي بني سويف ملعب المباريات الذي سيلعب عليه مباريات الفريق الأول خلال الموسم الجديد من دوريالممتاز "ب".
ووافقت إدارة النادي على اختيار استاد بني سويف الرياضي لاستضافةمباريات الفريق نظرا لجاهزية الملعب حيث أنه من أفضل الملاعب بالصعيد.
ونجح نادى بني سويف في الحصول على الموافقات الأمنية من مديرية أمن بني سويف.
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