طارق يحيى: خبرة الزمالك ستتفوق على بيراميدز

تحدث طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن المباراة المرتقبة بين الفريق الأبيض وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.
وقال يحيي في تصريحات تليفيزونية "الزمالك وبيراميدز فريقين مميزين، ويملكان عدد من العناصر المميزة، وهو مايؤكد أننا سنشاهد مباراة على مستوى مميز فنيًا".
وواصل "الفريقين لعبوا عدد من المباريات، مما يجعلهم مؤهلين على الجانب البدني لخوض نهائب كأس مصر، وإن كان الزمالك خاض أكثر وهو مايجعله أكثر جاهزية".
وأردف "الزمالك يتفوق بخبرات لاعبيه، التي تعد أكثر بقليل من خبرات لاعبي بيراميدز".
وتابع "المباراة ستكون قوية ومتساوية بين الفريقين، نظرا لامتلاكهم لاعبين على مستوى كبير، وقد شهدنا قوة مبارياتهم في الدوري الممتاز، خاصة لقاء الدور الأول الذي انتهى بالتعادل، وفي النهاية أتمنى أن يتمكن الزمالك من الفوز بلقب الكأس".
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