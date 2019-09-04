بالصور.. الجونة يسحق قنا برباعية وديًا

حقق فريق نادي الجونة فوزًا ساحقًا اليوم الأربعاء، على نظيره قنا برباعية دون رد، في إطار المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020. برباعية دون رد، في إطار المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020. سجل رباعية الجونة والتر بواليا وأحمد مجدي وإسلام محارب «هدفين».

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