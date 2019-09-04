رياضة | مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسئولو اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا من مسئولي الكاف، بشأن مطالبته لفريق الزمالك بالقيام بتسديد المستحقات المالية المتأخرة عليه للاعبيه السابقين.

ومنح الكاف الزمالك مهلة اخيرة حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين قاموا بشكوى القلعة البيضاء في الفيفا للحصول على باقي مستحقاتهم.

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وتضمن خطاب الكاف أيضا المرسل للجبلاية، نسخة منه يتم إرسالها إلى المدير التنفيذي للزمالك و الخاص بتراخيص الأندية ، والذي ينص على ضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

وأكد الكاف في خطابه، أنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط بالكاف وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الإحترافية و بالتالي إستبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في ديسمبر الماضي عن نجاحه في حل أزمة المستحقات المالية للاعبيه الأجانب كريم الحسن وأجوجو وموندومو خلال الساعات القليلة الماضية لإنهاء كافة القضايا التي تهدد الأبيض بعقوبات قاسية.

يذكر أن الزمالك كان قد تلقى تهديدات في الموسم الماضي بخصم نقاط من رصيده في الدوري أكثر من مرة بسبب عدم سداد مستحقات لاعبيه السابقين الأجانب الذين تقدموا بأكثر من شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.