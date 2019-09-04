رياضة | أليسون: لستُ مهاجمًا لأحقق الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون: لستُ مهاجمًا لأحقق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل وليفربول الإنجليزي عن سعادته بعد الموسم الماضي الذى حظى به مع الريدز والسيليساو وتحقيقه لبطولة دورى أبطال أوروبا وللقب كوبا أمريكا.

وتحدث بيكر لصحيفة "ماركا" الإسبانية حول عدم ترشحه لجائزة أفضل لاعب فى العالم، قائلاً : أنا لست مهاجم لأفوز بالكرة الذهبية حقيفي حارس المرمى يلعب بيديه ويلعب بقدميه ويشارك فى بناء الهجمة وهو اللاعب الوحيد الذى يري الملعب بالكامل ويقوم بتوجيه زملائه إلا أن الناس تحب لحظة تسجيل الأهداف وهذه هى الشئ الذى لا يفعله الحارس فحارس المرمى يمنع تسحيل الأهجاف ولكن لا يسجل لذلك المهاجم هو من يحظى بالكرة الذهبية ".

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وأضاف أليسون، قائلاً :" الموسم الماضي كان رائعاً فزت به ببطولة دورى أبطال أوروبا وهى الأقوى على مستوى الأندية وأيضاً ببطولة كوبا أمريكا فى بلدى البرازيل والبطولة الأولى لى وكانت خاصة لذلك سعيد بالموسم الماضي ولكن ليس لدينا وقت كبير للإحتفال فالأن نعمل على تحقيق أهداف أخرى".

وتابع أليسون :" سنقاتل فى ليفربول لتحقيق كل البطولات هذا الموسم ".

وحول التصدى الأهم الموسم الماضي، قال أليسون :" التصدى أمام ميليك فى الدقيقة الأخيرة فى مباراة ليفربول ونابولى فى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.