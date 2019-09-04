رياضة | كارفخال: نافاس اتخذ القرار السليم.. وهذه سلبيات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: نافاس اتخذ القرار السليم.. وهذه سلبيات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى دانى كارفخال عن إندهاشه من كلمة ثورة فى ريال مدريد برحيل وقدوم لاعبين جدد خلال فترات الإنتقالات، وهى الجملة التى كانت تتصدر الصحافة فى فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بأن ريال مدريد سيقوم بثورة فى اللاعبين برحيل الكثير منهم وتغيير جلد الفريق.

وتحدث الظهير الأيمن لمدريد فى برنامج "البارتيداثو" على إذاعة (COPE)، :" فريق مثل ريال مدريد لا يرغب اللاعبين تركه بسهولة وأيضاً يرغب مل اللاعبين فى الإنضمام لفريق مثل ريال مدريد".

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وعن الصفقات الجديدة قال كارفخال :" التعاقد مع هازارد وميليتاو وميندى جائوا لإستكمال الفريق وسيساعدون الفريق خلال الفترة القادمة".

وعن بداية الريال المهتزة فى الدورى الإسباني، قال :" نحن نفتقر لمزيد من الحسم فى المناطق الهجومية والدفاعية أيضاً ولكننا سنعود من جديد للقيام بعملنا بشكل جيد ".

وعن رحيل الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس لباريس، قال :" هذا أفضل قرار له هو يحتاج للعب بشكل أكبر ".