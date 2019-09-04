رياضة | مخطط ريال مدريد لتوجيه ضربة قاصمة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط ريال مدريد لتوجيه ضربة قاصمة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء، عن مخطط نادي ريال مدريد ورئيسيه فلورنتينو بيريز لخطف هدف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد كان يراقب وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا في ظل تقدم برشلونة بعروض ضعيفة إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد ينتظر الصيف المقبل 2020 من أجل تقديم عرض صريح لإدارة باريس سان جيرمان من أجل نيمار مستغلين العلاقة الجيدة بين الإدارتين.

وأشارت "دون بالون" إلى نيمار يريد لاعب برازيلي آخر معه حال انتقل إلى ريال مدريد وهذا اللاعب هو جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي والذي لن يجد الريال أي صعوبة في التعاقد معه.

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والجدير بالذكر أن نادي برشلونة كان قريباً من ضم نيمار في فترة ما من الميركاتو الصيفي ولكن التقارير تؤكد صعوبة توقيع البرازيلي مع البارسا نظراً لأن ناصر الخليفي يريد مبلغ 300 مليون يورو كما أنه شعر بإهانة كبيرة من إعلان اللاعب لرغبته في الرحيل.

وكان نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بمقابل دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 222 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "cuatro deportes" تصريحات على لسان ناصر الخليفي يؤكد خلالها أنه كان يحلم بأن يجعل نيمار يركض في الملعب وحيداً حتى ينتهي عقده مع باريس.

وتأتي تصريحات الخليفي "الغاضبة" نظراً لإعلان اللاعب البرازيلي نيمار رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل صريح للمقربين منه ولوسائل الإعلام وذلك في بداية فترة الانتقالات الصيفية ومن ثم دخل ناديي برشلونة وريال مدريد على خط المفاوضات معه بالإضافة إلى نادي يوفنتوس الذي أبدى اهتمامه بضمه.

وتلقى نيمار هجوماً لاذعاً من جماهير باريس سان جيرمان خلال أولى مباريات الموسم الجديد تعبيراً منهم عن غضبهم من اللاعب بعد إعلانه الرحيل بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية بعد قضاء عامين من 2017 حتى الآن مع الفريق والذي يسيطر دائماً على لقب الدوري الفرنسي.