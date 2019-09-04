رياضة | بيراميدز بوابة كريم بامبو للعودة إلى المستطيل الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز بوابة كريم بامبو للعودة إلى المستطيل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب كريم بامبو لاعب فريق الزمالك في العودة والمشاركة من جديد خلال الفترة المقبلة بعد فترة من التجميد والاستبعاد من المباريات على خلفية المشادة التي وقعت بينه وبين المغربي أشرف بن شرقي في مباراة ديكاداها الصومالي بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.



ويريد اللاعب العودة لقائمة الزمالك من جديد في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر على ستاد برج العرب أو الإسكندرية بعد استبعاده من قائمتي مباراتي مصر للمقاصة والاتحاد السكندري.



ويرى بامبو أن مباراة نهائي كأس مصر بمثابة مواجهة من نوع مختلف وتحظى بأهمية كبيرة وهو ما جعله يطلب المشاركة فيها والعودة إلى المستطيل الأخضر من جديد والهروب من دكة البدلاء حتى لا يتأثر مستواه بصورة سلبية خاصة أنه جاء إلى الفريق لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.



وتعاقد الزمالك مع كريم بامبو مطلع الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بشكل نهائي ويضع اللاعب آماله على العودة مرة أخرى إلى قائمة المنتخب الوطني.

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وجاء استبعاد اللاعب من المباريات في الفترة الماضية كنوع من أنواع "قرصة ودن" له وليكون عبرة لباقي اللاعبين للحفاظ على حالة الانضباط داخل الفريق ولمنع حدوث مشاكل داخل المستطيل الأخضر.



ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي كوكبة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات حاليًا ورغبة الجميع في المشاركة والحصول على فرصته وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي.



وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وتجاوز بيراميدز عقبة فريق بتروجت في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد وتعتبر مواجهة صعبة للغاية.