رياضة | بيراميدز بوابة كريم بامبو للعودة إلى المستطيل الأخضر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز بوابة كريم بامبو للعودة إلى المستطيل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويريد اللاعب العودة لقائمة الزمالك من جديد في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر على ستاد برج العرب أو الإسكندرية بعد استبعاده من قائمتي مباراتي مصر للمقاصة والاتحاد السكندري.
ويرى بامبو أن مباراة نهائي كأس مصر بمثابة مواجهة من نوع مختلف وتحظى بأهمية كبيرة وهو ما جعله يطلب المشاركة فيها والعودة إلى المستطيل الأخضر من جديد والهروب من دكة البدلاء حتى لا يتأثر مستواه بصورة سلبية خاصة أنه جاء إلى الفريق لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.
وتعاقد الزمالك مع كريم بامبو مطلع الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بشكل نهائي ويضع اللاعب آماله على العودة مرة أخرى إلى قائمة المنتخب الوطني.
وجاء استبعاد اللاعب من المباريات في الفترة الماضية كنوع من أنواع "قرصة ودن" له وليكون عبرة لباقي اللاعبين للحفاظ على حالة الانضباط داخل الفريق ولمنع حدوث مشاكل داخل المستطيل الأخضر.
ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي كوكبة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات حاليًا ورغبة الجميع في المشاركة والحصول على فرصته وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي.
وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وتجاوز بيراميدز عقبة فريق بتروجت في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد وتعتبر مواجهة صعبة للغاية.
وشارك بامبو أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة الافريقية ويرغب في تثبيت قدمه والحفاظ على مكانه داخل المستطيل الأخضر وهو ما لن يتحقق إلا بالهدوء والتركيز داخل الملعب وعدم إثارة المشاكل إلى جانب الالتزام بتعليمات الإدارة وعدم الخروج عن النص بأي حال من الأحوال لتجنب العقوبات المالية التي يمكن أن يتم توقيعها عليه.