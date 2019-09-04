رياضة | الجونة يمطر شباك قنا برباعية نظيفة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يمطر شباك قنا برباعية نظيفة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز فريق نادي الجونة ، على نظيره فريق قنا برباعية نظيفة في الودية التي جمعت الفريقين اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.
سجل رباعية فريق الجونة كلا من والتر بواليا وأحمد مجدي وإسلام محارب «هدفين».
من ناحية اخرى انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.
وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.
مدد باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعه الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.
وقال باسم علي الطهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.
وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات خاصة :"سعيد بأن قمت بتجديد تعاقدي مع النادي وبثقة الجمهور الأهلي وإدارة النادي فيّ".
وتابع :"كنت أتمنى الخروج معارًا منذ موسمين أو ثلاثة لكن إدارة النادي زفضت كافة العروض التي تلقيتها وفضلت بقائي مع النادي".
وواصل "في فترة الانتقالات الصيفية الحالية النادي وافق على إعارتي لمدة موسم، وأمتلك أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة واحدًا من الجونة والثاني من الإسماعيلي".
وزاد :"أمامي ٢٤ ساعة لحسم موقفي من النادي الذي سأنتقل له معارًا وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه".
وأكمل :"واثق بأن الموسم الذي سأخرج فيه معارًا سيعيدني للأهلي أساسيًا وسأسعى جاهدًا للظهور بشكل مميز".