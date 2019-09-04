رياضة | الجونة يمطر شباك قنا برباعية نظيفة وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يمطر شباك قنا برباعية نظيفة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق نادي الجونة ، على نظيره فريق قنا برباعية نظيفة في الودية التي جمعت الفريقين اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

سجل رباعية فريق الجونة كلا من والتر بواليا وأحمد مجدي وإسلام محارب «هدفين».

من ناحية اخرى انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.

وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.