رياضة | هل يحكم أحمد مجاهد قبضته على اتحاد الكرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحكم أحمد مجاهد قبضته على اتحاد الكرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تعيين حسام الزناتى مديراً للجنة المسابقات بالجبلاية خلفاً لعامر حسين.

حسام الزناتى والذى تم تعيينه مدير للجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين كان مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 وهو " محمد فضل" والذى رشحه للعمل خلال المرحلة المقبلة داخل الجبلاية كمديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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ويعد الزناتى أحد الوجوه الشابة التى تتواجد بالاتحاد المصري لكرة القدم فى الفترة الماضية وكان نائب لمدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية محمد فضل والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 الماضي تحت قيادة أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق والذى كان له دور فى تنظيم البطولة الإفريقية والذى إستقال بعد إخفاق منتخب مصر خلال البطولة والخروج من دور ال 16، ويرتبط الزناتى بعلاقة جيدة مع أحمد مجاهد منذ بطولة كأس الأمم والتى أقيمت فى مصر.

وكان مجاهد قد إفتعل مشكلة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد رفضه دخول طاقم قناة تايم سبورت لتغطية استعدادات ستاد الدفاع الجوي للكان بعدما استخرجوا التصاريح اللازمة للتصوير.

وأيضاً يرتبط مجاهد بعلاقة مميزة بأصحاب القرار داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وأبرزهم محمد فضل وأحمد عبدالله والذى كانوا معه فى ملف تنظيم كاس الأمم الإفريقية الأخيرة بعدما كان فضل مدير للبطولة وأحمد عبدالله مسؤولاً عن الملاعب.