رياضة | بعد فشل ضم نيمار.. برشلونة يوجه أنظاره نحو صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فشل ضم نيمار.. برشلونة يوجه أنظاره نحو صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد نجم فريق ليفربول الإنجليزي حاليًا في مدينة "دبي" بالإمارات، وذلك لقضاء إجازة قصيرة، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية.

واجتمع محمد صلاح، والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي والمسؤول عن التعاقدات بنادي برشلونة، والذي يتواجد وزوجته أيضًا في الإمارات لقضاء عطلة قصيرة قبل العودة لإستئناف عمله مع النادي الكتالوني.

وحرصت زوجة أبيدال على التقاط صورة تذكارية مع نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: " بالتأكيد أنا جزائرية وأحترم وأقدر رياض محرز كثيرًا، لكن يتواجد معي في هذه الصورة أخًا آخر محمد صلاح".

ورغم أن "أبيدال" لم يظهر في صورة زوجته مع محمد صلاح، لكن زوجته أشارت لتواجده معها في "دبي" لقضاء عطلة قصيرة قبل عودته لإستئناف عمله مع نادي برشلونة، وبالتأكيد التقي مع نجم منتخب مصر.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد صلاح بالإنتقال لبرشلونة في وقت سابق، حتي أن موقع "دون بالون" الاسباني كشف أن نجم منتخب مصر رفض عرضًا خياليًا بقيمة 180 مليون يورو وراتبًا سنويًا 22 مليون يورو للإنضمام للنادي الكتالوني خلال صيف 2018.

ويعود محمد صلاح لإستئناف مبارياته مع ليفربول الإنجليزي يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي فريقه مع فريق نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وربطت بعض التقارير الصحفية اجتماع أبيدال مع صلاح بانتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.