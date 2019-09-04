رياضة | صحيفة إيطالية تكشف مفاجأة بشأن صفقة إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيطالية تكشف مفاجأة بشأن صفقة إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن مفاجأة بشأن انتقال اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي السابق، ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وأشارت الصحيفة إن ماورو إيكاردي كان لديه رغبة في البقاء مع إنتر ميلان هذا الموسم، وأنه كان لا يريد خوض تجربة باريس سان جيرمان.

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ودخل إيكاردي في خلاف مع زوجته ووكيله أعماله واندا ايكاردي، حتى قامت بتغيير رأيه في اخر اللحظات بفترة الإنتقالات الصيفية.

وكان فريق إنتر ميلان قد أعلن عن خروج ماورو إيكاردي من حسابات الفريق في الموسم الحالي، مع قدوم انطونيو كونتي كمدربا للفريق.

وأعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مجانًا، مع خيار الشراء مقابل 70 مليون يورو.