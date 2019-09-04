رياضة | بعد خلافه مع ماني.. صلاح يثير الجدل ويجتمع مع مسؤول برشلونة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خلافه مع ماني.. صلاح يثير الجدل ويجتمع مع مسؤول برشلونة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت زوجة اللاعب، إريك إبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، صورة تجمعها مع الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب وجناح نادي ليفربول الإنجليزي وذلك في مدينة دبي، حيث يقضي محمد صلاح أجازة قصيرة هناك، بعدما تم إلغاء معسكر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي.

ونشرت، حياة إبيدال، زوجة المدير الرياضي في برشلونة، الصورة عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، وعلقت عليها قائلة: ""بالطبع أنا جزائرية، وبالطبع أقدر رياض محرز، لكن في هذه الصورة أخ آخر"، في إشارة إلى محمد صلاح.

ولم يظهر إريك إبيدال في الصورة، ولكن زوجته أكدت تواجده معه في مدينة دبي من أجل قضاء أجازة قصيرة، خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما يعني بأن محمد صلاح قد إلتقي مع إريك إبيدال خلال الساعات الماضية.

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وبعد إنتشار صورة صلاح مع زوجة إيبدال، بدأت الصحف العربية والعالمية في الحديث عن وجود إحتمالية ليكون محمد صلاح وإيبدال متواجدين سويًا في مدينة دبي، بإتفاق مسبق بينهما، ربما للحديث حول إمكانية إنتقال الدولي المصري إلى صفوف برشلونة في الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل إنتقال نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة وتأكيد مالك نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بأنه يرفض بشكل قاطع بيع اللاعب إلى برشلونة تحديدًا.

كل هذه الأمور، تجعل برشلونة يبحث عن إسم آخر يستطيع تقديم الإضافة المطلوبة لتشكيلة برشلونة في الفترة المقبلة، ولن تجد إدارة البلوجرانا أفضل من محمد صلاح ليقوم بهذا الدور.

يذكر بأن محمد صلاح كان قد ذكر من قبل، بأنه مشجع قديم لنادي برشلونة، وأكد بأنه يتمنى أن يلعب يومًا ما بجانب ليونيل ميسي، وذلك في حوار تليفزيوني مع الإعلامي، كريم حسن شحاته، عندما كان محمد صلاح في بداية مسيرته الإحترافية مع بازل السويسري.