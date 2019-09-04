رياضة | ميرور: ليفربول يُضحي بـ "صلاح".. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميرور: ليفربول يُضحي بـ "صلاح".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل الدولي المصري محمد صلاح رفقة نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قررت التضحية باللاعب المصري محمد صلاح من خلال الموافقة على بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث تري أن ذلك سوف يفيد الفريق الإنجليزي بشكل كبير.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية يري مسؤولي ليفربول أن الأفضل لـ"صلاح" الرحيل لخوض تحدي جديد بعد النجاحات التي حققها اللاعب رفقة الفريق الإنجليزي، بينما ستحاول الإدارة تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من جراء بيعه.

محمد صلاح كان قد ساهم في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، ووصيف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبي" للبريميرليج في الموسمين الماضيين.