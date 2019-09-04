رياضة | زيدان يستعيد 4 من نجوم ريال مدريد قبل موقعـة ليفانتي بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستعيد 4 من نجوم ريال مدريد قبل موقعـة ليفانتي بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الأولى هذ الأسبوع، والتي شهدت غياب الدوليين الذين أنضموا على منتخباتهم الوطنية، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.



بدأت تدريبات الأبيض الملكي بالعمل مع الكرة وتمارين التحكم والتمرير والحيازة، فضلاً عن اللعب مباريات في مساحات صغيرة، وانتهت التدريبات بالتسديد على المرمى.

وتلقى الفرنسي زين الدين زيدان أخبار سارة، حيث استعاد 4 لاعبين قبل موقعـة ليفانتي القادمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك أخبار سعيدة تنتظر الفرنسي زيدان، مدرب الريال بـ عـودة كل من البلجيكي إيدين هازارد، والبرازرلي رودريجو جوس، والكولومبي خاميس رودريجيز، والإسباني إبراهيم دياز.

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وأضافت "ماركا" أن تدريبات ريال مدريد الأخيرة توفر أخبار جيـدة لـ زيدان بـ عودة 4 لاعبين مصابين، ومن بين هذه الأخبار هي عـودة البرازيلي رودريجو الغائب منذ الـ 14 من أغسطس والتي تمنح زيدان خيارات هجومية تمنح خط المقدمة قـوة إضافية.

وبـ الإضافة لـ رودريجو، بـدأ كل من خاميس وإبراهيم دياز من القفز علـى العشب، ومن ناحية نظرية فـ إن عودة الثنائي سـ تكون قبل موقعة ليفانتي، وفي نفس الوضعية يعيش إيدين هازارد بعـد السماح له بـ إستكمال رحلة علاجه وخروجه من معكسر منتخب بلجيكا خوفاً من عـودة الإصابة.

وفي السياق ذاته، فإنه يغيب الكثير من لاعبين ريال مدريد بـ سبب التوقف الدولي سمح لـ فريق كاستيا بـ قيادة راؤول بـ التدرب مع الفريق الأول تدريبات مشتركة.

وتواصل أيضاً عملية إنتعاش لاعب الوسط إيسكو ألاركون بـ الإضافة لـ الجناح المصاب ماركو أسنسيو الذي يدخل في عملية شفاء طويلة من الإصابة التي تعرض لها في جولة التحضيرات أمام أرسنال الإنجليزي.