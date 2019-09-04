رياضة | نجم برشلونة غاضب من إدارة البرسا

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كشف كريستوبال سوريا صديق لاعب وسط برشلونة الاسباني، عن شعوره بعد معرفته برغبة النادي الكتالوني في إدخاله ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لباريس سان جيرمان.

وأوضح صديق راكيتيش خلال تصريحاته عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "راكيتيتش كان غاضباً حتى الأمس، أنه لاعب محترف، ويعلم أن ما حدث أمر طبيعي في سوق الانتقالات، لكنه عاد اليوم إلى التدريبات كشخص مختلف، ويضع كامل تركيزه للعودة إلى تشكيلة البارسا الاساسية".

وتابع حديثه عن راكيتيش:" لم يكن سعيدًا مؤخراً، حيث قيل له بأنه سيتم الاعتماد عليه، وبعدها يعرف بأنه سيكون ضمن صفقة نيمار، وكان مستاء لأنه اكتشف الأمر من الصحافة ولم يبلغه النادي".

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وأتم تصريحاته للصحيفة الإسبانية: "إيفان راكيتيتش كان غاضبًا تمامًا مما حدث خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019".

والجدير بالذكر أن مسؤولي باريس سان جيرمان كانوا يريدون الحصول على خدمات الكرواتي راكيتيتش في مقابل أن يتم وضع نيمار ونقله إلى برشلونة الاسباني وتحقيق رغبته.

وكان نيمار قد أعلن رغبته في العودة إلى نادي برشلونة الذي بدوره دخل في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان وقد تم تحديد الثنائي راكيتيش وعثمان ديمبيلي لوضعهما ضمن صفقة انتقال البرازيلي.