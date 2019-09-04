رياضة | خبر سعيد لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سعيد لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت تقارير صحفية إسبانية أخبارًا سارًا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل استئناف بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وكان ريال مدريد قد تعرض لعدة ضربات موجعة منذ انطلاق بطولة الليجا بتعرض أكثر من لاعب للإصابة.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيستعيد جهود بعض لاعبيه قبل المباراة المقبلة أمام ليفنانتي بعد التعافي من الإصابة.

وأضافت الصحيفة بأن الرباعي خاميس رودريجيز، وإيدين هازارد، وإبراهيم دياز، ورودريغيو تعافوا من الإصابة.

وواصلت الصحيفة بأن الرباعي سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الملكي بدايةً مباراة ليفانتي المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بكل من خاميس وإبراهيم دياز بدأ القفز علـى العشب، ومن ناحية نظرية فـ إن عودة الثنائي سـ تكون قبل موقعة ليفانتي، وفي نفس الوضعية يعيش إيدين هازارد بعـد السماح له بـ إستكمال رحلة علاجه وخروجه من معكسر منتخب بلجيكا خوفاً من عـودة الإصابة

وكان هازارد قد تعرض للإصابة في عضلات الفخذ قبل انطلاق الليجا، فيما شعر خاميس بألام عضلية في المباراة التي تعادل فيها الفريق الملكي أمام بلد الوليد، بينما أصيب دياز ورودريغو خلال الموسم.

ويواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي عقب التوقف الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الحالي بالفوز على سيلتافيجو، ثم تعادل أمام بلد الوليد، وكرر نفس الأمر أمام فياريال.

والجدير بالذكر أن الويلزي جاريث بيل سيغيب عن النادي الملكي أمام ليفانتي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاءط