رياضة | خاص - الأهلي يجبر الجبلاية على تأجيل السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الأهلي يجبر الجبلاية على تأجيل السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى غينيا الإستوائية، بطيران عادي لمواجهة فريق كانو سبورت، ضمن منافسات ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن قرار مجلس الإدارة، يأتي من أجل وضع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في موقف حرج، رغم طول مدة السفر والتي قد تصل إلى 9 ساعات، على أن يتخللها ترانزيت بالعاصمة أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

ويرغب مسؤولي القلعة الحمراء في تأجيل مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، وهو ما يصعب إقامتها في ذلك التوقيت بسبب وصول الفريق القاهرة فجر يوم 17 من الشهر الجاري، أي قبل المباراة بيوم واحد.

على جانب آخر حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بسفير مصر في غينيا الاستوائية من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بدوري أبطال إفريقيا.

واطمأن عبد الحفيظ على كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأهلي، والتي حددت يوم 11 من الشهر الجاري، للسفر إلى غينيا الاستوائية.

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وأكد عبد الحفيظ للسفير المصري في غينيا الاستوائية إنه سيصل العاصمة الغينية يوم 9 سبتمبر الجاري رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق من أجل الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبعثة وتأمينها وملاعب التدريب وفندق الإقامة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14سبتمبر الجاري، في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى بصفة رسمية للفريق تحت القيادة الفنية الجديدة للسويسري رينيه فايلر خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وأعلن نادي الأهلي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.