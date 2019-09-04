رياضة | نيمار يُشعل النار بين بارتوميو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُشعل النار بين بارتوميو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن توتر العلاقة بين جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وذلك بعد فشل صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان للبارسا هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن فشل صفقة "نيمار" أشعل أزمة عنيفة بين بارتوميو وليونيل ميسي، وذلك لعدم وجود أسباب واضحة لفشل الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

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وكان ميسي قد حصل علي وعدًا من رئيس نادي برشلونة بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا هذا الصيف، وذلك لمساعدته في قيادة الفريق الكتالوني للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن "بارتوميو" لم يفي بوعده لميسي مما آثار استياء الأخير وغيره من نجوم الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن بارتوميو تفادي الحديث لـ"ميسي" في حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، حتي لا يتناقش معه اللاعب الأرجنتيني في تفاصيل فشل الصفقة.

رئيس برشلونة أصبح موقفه صعب أيضًا أمام جماهير النادي الكتالوني، بعدما أصر على التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو رغم أن الجمهور كان يرفض التعاقد معه، مما أنهك الفريق ماليًا بشكل كبير، وجعله لم يستطيع حسم صفقة نيمار لصالحه في النهاية.