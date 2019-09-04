شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

قالت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، إن بيريز رئيس ريال مدريد، يفكر بجدية في الاستغناء عن بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، والتعاقد مع آخر.

وأوضحت الصحيفة، أن أداء ريال مدريد تراجع منذ تولي زيدان مهمة الفريق، وتعادل في آخر مباراتين في الدوري الأسباني، رغم تدعيم الفريق بعدد كبير من اللاعبين.

وكان ريال مدريد قد تعادل في آخر مبارتين بالدوري الأسباني.