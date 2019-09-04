شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل
قالت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، إن بيريز رئيس ريال مدريد، يفكر بجدية في الاستغناء عن بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، والتعاقد مع آخر.
وأوضحت الصحيفة، أن أداء ريال مدريد تراجع منذ تولي زيدان مهمة الفريق، وتعادل في آخر مباراتين في الدوري الأسباني، رغم تدعيم الفريق بعدد كبير من اللاعبين.
وكان ريال مدريد قد تعادل في آخر مبارتين بالدوري الأسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.