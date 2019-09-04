شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يدخل في خلافات كبرى مع إدارة برشلونة والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ميرور، أن خلافات عديدة اندلعت بين لاعبي نادي برشلونة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ميسي، مع مجلس إدارة الفريق، بعدم فشل مجلس الإدارة في اتمام صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيما طالب عدد كبير من لاعبي الفريق وعلى رأسهم ميسي ضم نيمار، مما جعل رئيس النادي يتدخل لاتمام الصفقة لإرضائهم فقط ولكنه لم يقدم كل شئ لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي دخل في خلاف كبير مع رئيس النادي بسبب فشله في التعاقد مع النجم البرازيلي.