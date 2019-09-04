أمين عام جمعية أصدقاء اللاعبين لـ”الخليج 365”: بعد المطالبات سندعم “#خالد_مسعد”

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

قال عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام فهيد الدوسري، إن الجمعية تتابع بأهمية كبيرة موضوع اللاعب الدولي السابق خالد مسعد وما يعانيه هذه الأيام من مصاعب كثيرة رغم أن اللاعب لا يقع ضمن نطاق عمل الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية منذ تأسيسها حددت لها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نطاق عمل على منطقة الرياض فقط ولا تستطيع أن تقدم خدماتها خارج هذا النطاق.

وأضاف أن ذلك لن يثني الجمعية من تقديم المساعدة للاعب خالد مسعد أو غيره من اللاعبين الذين يقعون خارج نطاق عمل الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات، متابعا: سنسعى في الجمعية لمساندة اللاعب الدولي السابق خالد مسعد عن طريق الشراكات التي وقعتها الجمعية مع عدد في القطاعات الثلاثة (غير الربحية، الحكومي، الخاص) وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك تقديراً وعرفاناً من الجمعية بما قدمه النجم لوطنه ورياضة الوطن من إخلاص وتفاني طوال مسيرته الرياضية، متمنياً أن تفتح الوزارة نطاق عمل الجمعية لتقديم الخدمة لكافة اللاعبين القدامى في مختلف مناطق المملكة.

واختتم الدوسري تصريحه بدعوة كافة رجال الأعمال سواءً المنتمين للوسط الرياضي أو خارجه ورجالات المنطقة الغربية، وأعضاء شرف وإدارة النادي الأهلي؛ لمساندة اللاعب الدولي السابق خالد مسعد تقديراً لما قدمه لرياضة الوطن من إنجازات ظلت وستظل خالدة في أذهان الرياضيين، مقدماً شكره لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على إبراز مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن تسليط الإعلام الضوء لمثل هذه الحالات يساعد على الوصول لها ومساعدتها.