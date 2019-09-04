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تيسير الجاسم لاعب نصراوي

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي النصر الكويتي تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وأهلي جدة والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.

ونشر المركز الإعلامي صور توقيع الجاسم (35 عاماً) والذي سيخوض التجربة الاحترافية الرابعة في مسيرته .

ولعب الجاسم في صفوف أهلي جدة بين عامي 2004 وحتى 2019، وحقق معه عدة بطولات مثل كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى لقب الدوري السعودي وكأس أندية الخليج وكأس السوبر السعودي.

وخاض الجاسم عدة تجارب بنظام الإعارة، كانت الأولى مع الغرافة القطري وقضى النصف الأول من الموسم الماضي معاراً إلى الوحدة قبل العودة إلى أهلي جدة.

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