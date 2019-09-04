شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق جديدة فى الزمالك قبل موقعة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خارطة طريق جديدة للاعبى الفريق الكروى الأول، عقب جلسته العاصفة، التى عقدها أمس الأول، مع اللاعبين والجهاز الفنى، على هامش المران بملعب «عبد اللطيف أبو رجيلة»، للحفاظ على حالة الاستقرار الفنى والإدارى بالفريق، قبل موقعة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، الأحد المقبل، فضلا عن رغبة المجلس وإدارة الكرة فى فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق والحفاظ على الروح الواحدة وحالة الحب بين اللاعبين. وعقد رئيس النادى جلسة عاصفة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بالاستفاقة وعدم إثارة الأزمات خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على الحالة الفنية والروح الرائعة بين اللاعبين، التى ستقودهم للانتصارات والتتويج بالبطولات، مؤكدا، خلال حديثه للاعبين، أن الحفاظ على القيم والمبادئ وعدم الخروج على النص والالتزام بالتعليمات الفنية لميتشو وعدم الاعتراض عليه أهم عنده من الفوز والبطولات. ووجه مرتضى منصور، رئيس النادى، إنذار شديدا لبعض اللاعبين الكبار بالفريق وهددهم بالاستبعاد فى حالة إثارة أى أزمات أو الاعتراض على أى قرار للمدير الفنى الذى منحته الإدارة كافة الصلاحيات الفنية فى إدارة الفريق، وقال منصور بالحرف الواحد للاعبين: «لن أسمح بوجود مدير فنى ثانٍ مع ميتشو، والفريق له مدير فنى واحد، وقراراته واجبه التنفيذ على الجميع مهما كان اسمه أو نجوميته». وحذر منصور بعض اللاعبين الكبار بالفريق من مصير محمد إبراهيم، والاستبعاد من الفريق عندما حاول إحداث فتنة وانقسام بين اللاعبين واعتراضه على التشكيل أو استبعاده من المباريات خلال الفترة الماضية، وقال: الزمالك بات لا يعتمد على النجم الواحد، والنجم الآن هو الفريق ككل وليس لاعبا واحدا، مشيرا إلى أنه منح بعض اللاعبين قبلة الحياة وفرصة عمرهم بإثبات وجودهم، وتوعد مرتضى أى لاعب سيدلى بأى تصريحات إعلامية بالاستبعاد نهائيا ومعاقبته ماليا. وتابع: طالبت إدارة الكرة برفع تقرير بعد كل مباراة لرصد أى تجاوزات أو اعتراضات أو أزمات من أى لاعب، وخصوصا الاعتراض على «ميتشو» وقراراته، والتى أكد أنها ستقابل بعقوبات مالية مغلظة. واختتم رئيس القلعة البيضاء جلسته مع اللاعبين بمطالبتهم بطى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى بحلوها ومرها والتركيز من أجل مباراة التتويج واللقب فى النهائى أمام بيراميدز، مشددا على ضرورة القتال من أجل الفوز. فى سياق متصل، أعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق حالة الطوارئ، استعداده لمواجهة بيراميدز بعد تحديد موعدها رسميا الأحد، والمنتظر إقامتها رسميا على استاد الإسكندرية، على أن تحدد الجهات الأمنية عدد الجماهير المنتظر حضورها المباراة المقترح أن يكون 10 آلاف مشجع، وقرر ميتشو إخضاع لاعبيه لبرنامج تدريبى مكثف بشكل يومى على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة لضمان التركيز، لاسيما أن ميتشو يفضل الهروب بلاعبيه من النادى يومى الجمعة والسبت لانشغال النادى بالجمعية العمومية العادية. فى شأن آخر، تنعقد، اليوم «الخميس»، الجمعية العمومية العادية على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة الميزانية العامة للنادى والتصويت على قبولها أو رفضها، والتصويت على فوز الرباعى أشرف ذكى أمينا للصندوق، وأحمد مرتضى وأحمد عادل وحمادة أنور، أعضاء بالمجلس، فى الانتخابات التكميلية بعد فوزهم بالتزكية، والتى سيحسمها الجميع بالتصويت على مدار الأيام الثلاثة من خلال 150 لجنة فرعية، وتحت إشراف قضائى.