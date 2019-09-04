شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يشكو سوء أرضية «التتش».. يتحفظ على اللياقة البدنية للاعبين.. والفريق يسافر إلى غينيا الاستوائية 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، استياءه من أرضيه ملعب مختار التتش التى يخوض عليها الفريق تدريباته اليومية بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، لافتاً إلى أنها تحتاج للتطوير من أجل الحفاظ على اللاعبين من التعرض للإصابات، وحصل فايلر على وعد من مسؤولى النادى الأهلى بالبدء على الفور بتطوير أرضية ملعب التدريب حتى تصبح جيدة للتدريبات وتليق بقيمة ومكانة القلعة الحمراء، وطلب فايلر توفير ملعب بديل لخوض التدريبات اليومية عليه، لحين الانتهاء من إصلاحات ملعب مختار التتش، وقد يكون الأقرب أحد الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، أو الدفاع الجوى. جاء ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه الجهاز الإدارى عن توفير مباراة ودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على طلب من الجهاز الفنى من أجل الوقوف بشكل كبير على متسوى اللاعبين، والتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، ووضع المدير الفنى السويسرى يده على أول نقطه ضعف فى الفريق، بعدما لاحظ ضعف اللياقة البدنية للاعبين، وعقد جلسة مع مدرب أحمال الفريق، طالبه بوضع برنامج بدنى متنوع للاعبين، متدرج المستوى حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة، وفى الوقت نفسه يمكنهم من مواصلة الأداء الجيد حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، فيما أبدى اللاعبين ارتياحهم للجرعات التدريبية التى يخوضها المدير الفنى، عقب مرور 3 حصص تدريبية، فضلاً عن حالة الصداقة التى يتعامل بها المدير الفنى مع جميع اللاعبين، وتأكيده على أن الجميع سيحصل على الفرصة ولا يوجد لاعب سيضمن مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق، وهو الأمر الذى رفع من معنويات اللاعبين، وتحديداً الذين لم يحصلوا على فرصة خلال فترة تولى المدير الفنى السابق، مارتن لاسارتى. فى سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر الجارى لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 الشهر ذاته فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا،