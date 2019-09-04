ساري يعود مرة اخرى الى لقيادة تدريبات اليوفينتوس

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
ساري مدرب اليوفينتوس
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري، عاد لقيادة تدريبات البيانكونيري، تحضيرًا للجولة الثالثة من عمر الدوري الكالتشيو الإيطالي..
واوضح الموقع الرسمي لليوفي، أن الفريق عاد للتدريبات صباح اليوم، في مركز كونتيناسا، بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، عقب مباراة نابولي الماضية. وأكمل أن الثنائي جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا، هما الغائبان الوحيدان عن التدريبات، بعدما حصل الثنائي على راحة لمدة يومين إضافيين، ليعودا يوم الجمعة المقبل.
وتابع اليوفينتوس أن ماوريسيو ساري، قاد الحصة التدريبية، بعد تعافيه من الإصابة بالالتهاب الرئوي.
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