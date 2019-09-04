بواتينج يقع في أزمة كبيرة

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

بواتينج

اتهمت النيابة العامة في ميونخ، الألماني بواتينج مدافع نادي بايرن ميونخ، بالاعتداء على رفيقته السابقة.



وصرح متحدث بأسم مكتب الادعاء، إن القضية تم رفعها أمام محكمة محلية في ميونخ، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم المحكمة اليوم الأربعاء، كما أن القاضي المختص لم يقرر بعد قبول التهمة.

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وقبلت المحكمة، الاتهام الإضافي المقدم من الضحية المزعومة، وتم رفع لائحة اتهام مبدئية ضد مدافع بايرن ميونخ في فبراير/شباط الماضي.

وكشفت إذاعة دبليو دي آر وصحيفة دويتشه تسايتونج، أن مكتب المحاماة الخاص بجيروم بواتينج ذكر أنها مسألة خاصة تستند إلى مزاعم لم يتم إثباتها من جانب أطراف ثالثة.

وكان يوفنتوس يسعى لضم جيروم بواتينج لتعويض إصابة قائد السيدة العجوز، جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي مؤخرًا، لكن فشلت الصفقة.