شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. برج العرب يقترب من استضافة نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز يتقرب ستاد برج العرب من استضافة مباراة القلعة البيضاء والاهرام فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى.

الزمالك ضد بيراميدز وكان مسئولى لجنه المسابقات لم تعلن حتى الان ستاد نهائى الكاس بين الفارس الابيض و الاهرام وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.

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الزمالك ضد بيراميدز كان اتحاد الكرة قد أخطر مسئولو استاد الإسكندرية بشكل شفوي بإستضافة مباراة الزمالك و بيراميدز بنهائى كأس مصر.

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك ضد بيراميدز أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه خلال الساعات المقبلة سيحدد الأمن الملعب النهائى لمباراة كأس مصر.