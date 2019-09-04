شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. برج العرب يقترب من استضافة نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز يتقرب ستاد برج العرب من استضافة مباراة القلعة البيضاء والاهرام فى نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالى.
الزمالك ضد بيراميدز وكان مسئولى لجنه المسابقات لم تعلن حتى الان ستاد نهائى الكاس بين الفارس الابيض و الاهرام وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.
الزمالك ضد بيراميدز كان اتحاد الكرة قد أخطر مسئولو استاد الإسكندرية بشكل شفوي بإستضافة مباراة الزمالك و بيراميدز بنهائى كأس مصر.
الزمالك ضد بيراميدزالزمالك ضد بيراميدز أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه خلال الساعات المقبلة سيحدد الأمن الملعب النهائى لمباراة كأس مصر.
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