شكرا لقرائتكم المصرى يطعم لاعبيه قبل السفر إلى زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت إدارة النادي المصري اجراءات تطعيم بعثته المسافرة إلى زنجبار لملاقاة نظيره فريق ماليندي والمقرر اقامتها في الخامسة عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية.

وقامت إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصجية ببورسعيد بتطعيم كافة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكذا أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة للفريق بعدد من التطعيمات مع الأخذ في الاعتبار التطعيمات تلقاها اللاعبون الذين شاركوا في النسختين السابقيتن من البطولة ذاتها.

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