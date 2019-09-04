شكرا لقرائتكم المصرى يطعم لاعبيه قبل السفر إلى زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت إدارة النادي المصري اجراءات تطعيم بعثته المسافرة إلى زنجبار لملاقاة نظيره فريق ماليندي والمقرر اقامتها في الخامسة عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية.
وقامت إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصجية ببورسعيد بتطعيم كافة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي وكذا أعضاء البعثة الإعلامية المرافقة للفريق بعدد من التطعيمات مع الأخذ في الاعتبار التطعيمات تلقاها اللاعبون الذين شاركوا في النسختين السابقيتن من البطولة ذاتها.
هذا ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها ، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يطعم لاعبيه قبل السفر إلى زنجبار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.