طارق يحيي يكشف عن نصيحته الكروية لميتشو فى قيادة الزمالك...

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وأضاف طارق يحيى، فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، إنه تحدث مع ميتشو أثناء تسليمه المهمة، حول إمكانية الاعتماد على محمد عبد الشافى فى مركز "الباك لفت" مع الدفع بعبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، مثلما حدث فى الجبهة اليمنى مع حازم إمام وحمدى النقاز فى مباراة الذهاب أمام ديكاداها الصومالى بدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.
وأوضح "يحيى" أن ميتشو لديه قناعات وفكر خاص، إلا إنه استوعب تلك النظرية، وقام بتطبيقها وشهدت تطور كبير فى الجبهة اليسرى للزمالك، خاصة وأن عبد الله جمعة يمتلك مقومات "الجناح" ويؤدى هذا الدور بجدارة.
وعن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر، قال طارق يحيى أن المنافسة ستكون متساوية بين الفريقين نظرًا لامكانيات كل منهما، إلا أن الأبيض قد تكون جاهزيته وخبرات بعض لاعبيه تفوق بنسبة قليلة الفريق السماوى.
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