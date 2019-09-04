شكرا لقرائتكم طارق يحيي يكشف عن نصيحته الكروية لميتشو فى قيادة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، عن النصيحة التى قدمها للصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق الأبيض، والخاصة بالثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى فى الجبهة اليسرى.

وأضاف طارق يحيى، فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، إنه تحدث مع ميتشو أثناء تسليمه المهمة، حول إمكانية الاعتماد على محمد عبد الشافى فى مركز "الباك لفت" مع الدفع بعبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، مثلما حدث فى الجبهة اليمنى مع حازم إمام وحمدى النقاز فى مباراة الذهاب أمام ديكاداها الصومالى بدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا.

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وأوضح "يحيى" أن ميتشو لديه قناعات وفكر خاص، إلا إنه استوعب تلك النظرية، وقام بتطبيقها وشهدت تطور كبير فى الجبهة اليسرى للزمالك، خاصة وأن عبد الله جمعة يمتلك مقومات "الجناح" ويؤدى هذا الدور بجدارة.

وعن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر، قال طارق يحيى أن المنافسة ستكون متساوية بين الفريقين نظرًا لامكانيات كل منهما، إلا أن الأبيض قد تكون جاهزيته وخبرات بعض لاعبيه تفوق بنسبة قليلة الفريق السماوى.