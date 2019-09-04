شكرا لقرائتكم زحف جماهيري على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مسئول بإتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر2019، ستشهد حضور جماهيري يصل لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادي .
وتشهد الساعات الماضية محاولات من قبل مسئولو إتحاد الكرة و نادي الزمالك لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة نهائى الكأس فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير من مشجعي الأبيض لحضور اللقاء، حيث سيتم تحديد الملعب على آثره العدد النهائي للجماهير.
ويقام نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل ولم يتحدد المكان النهائى حتى الآن لمباراة كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز.
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