شكرا لقرائتكم زحف جماهيري على نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مسئول بإتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر2019، ستشهد حضور جماهيري يصل لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل نادي .

وتشهد الساعات الماضية محاولات من قبل مسئولو إتحاد الكرة و نادي الزمالك لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة نهائى الكأس فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير من مشجعي الأبيض لحضور اللقاء، حيث سيتم تحديد الملعب على آثره العدد النهائي للجماهير.

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ويقام نهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل ولم يتحدد المكان النهائى حتى الآن لمباراة كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز.